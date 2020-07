VIDEO / Sorrentino: “Sirigu? Da clonare”. E su Longo e il derby…

Video / Le dichiarazioni di Stefano Sorrentino in seguito alla presentazione del nuovo assetto societario della FC Torinese

La FC Torinese è stata rimessa a nuovo negli scorsi giorni e nel progetto giallonero ci sono due grandi novità. Si tratta di Stefano Sorrentino, ex portiere granata, che è diventato il nuovo direttore tecnico, e del padre Roberto, che sarà l’allenatore. Nella presentazione di questa mattina, l’ex portiere granata ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova avventura intrapresa nel capoluogo piemontese ma anche sul Torino. “Sensazioni positive, belle, le stesse del primo incontro con il presidente. Siamo all’anno zero, stiamo partendo e ci toglieremo delle belle soddisfazioni.“, queste le parole sul nuovo cammino intrapreso.

L’intervista video a Sorrentino

Poi sulla squadra di Longo: “Sta avendo delle difficoltà. Deve finire in fretta questo campionato, cercando di tirarsi fuori dalle zone basse per mettere un punto e ripartire. Dopo una batosta ed un derby perso è importante ripartire e sperare che la prossima partita arrivi subito per riscattarsi. Longo sta dando tanto, è un cuore Toro e ci tiene più di altri. Sirigu? …da clonare. Speriamo che duri il più a lungo possibile.“

L‘intervista completa: