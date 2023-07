Il Torino ha vinto per 2-1 in amichevole contro il Modena e ha lasciato il ritiro di Pinzolo: il racconto della giornata

Torino che chiude il ritiro di Pinzolo battendo per 2-1 in amichevole il Modena di Bianco. In gol Radonjic e Bellanova. Di seguito il video con il racconto della giornata.