Torino, i tifosi parlano alla squadra: il video del Filadelfia

Al Filadelfia i tifosi fanno sentire la propria voce di fronte a squadra e giocatori: tra i riferimenti lo scambio maglia al derby

Tifosi arrabbiati, delusi e amareggiati. La contestazione al presidente Cairo, organizzata al Filadelfia, è stata anche l’occasione per un breve confronto (anche se a dire il vero non è stato un botta e risposta, visto che squadra e allenatore hanno ascoltato in silenzio, senza rispondere). Tanti i temi: tra questi lo scambio di maglia al derby (“Voi quella maglia non la dovete nemmeno toccare“, il riferimento a quella bianconera) e un invito a tirare fuori gli attributi.

Ecco il video: