Con l’avvento del calciomercato di gennaio, il Torino si prepara a lasciar andare molti giocatori.

Seppur non entusiasmante come quello estivo, il calciomercato di Gennaio avrà comunque delle sorprese in riserva per il Toro. Si parla di rinnovi, possibili acquisti, e moltissime uscite con il fine di rendere la rosa del Toro ancora più solida. Ormai non è un segreto, il Torino calcio è alla ricerca di giocatori che hanno tecnica da vendere, e come dice il direttore tecnico Juric giocatori che possono offrire “amore”, non quello romantico, bensì amore per il pallone. Una cosa è certa, il Torino per poter fare quel salto di qualità per cui sta combattendo non dovrà solamente puntare a nuovi acquisti, ma dovrà lasciar andar via anche giocatori da milioni di euro. Giocatori che seppur costosi non coincidono con le strategie dell’allenatore.

Come accadde quest’estate, con l’uscita di Salvatore Sirigu, molto probabilmente anche quest’inverno vedremo altri giocatori importanti, sia per ciò che hanno dato al club ma anche in termini di contratti, andar via. Ebbene si, la strategia del Torino è chiara: si dovrà fare a meno di alcuni giocatori che in passato fungevano da pilastri, e che purtroppo ad oggi non sono in linea con i piani dell’allenatore. E che per dirla proprio tutta pesano molto anche sui bilanci della società. Dopo l’uscita di Rincon, la probabilità di lasciare il Torino c’è anche per Zaza, Baselli, Izzo e Verdi. Per Zaza si vocifera di un possibile interesse da parte del Venezia, mentre per Baselli ci sono due contendenti il Cagliari ed il Genoa, per lui però il Torino lascia aperta l’ipotesi di un eventuale rinnovo di contratto per un anno. Anche per Izzo la sua esperienza con il Toro sta giungendo ad una fine e si parla di un possibile approdo al Cagliari, ma anche per lui come per Baselli il Genoa ha espresso un interesse. E invece Belotti? Beh purtroppo anche il Gallo lascerà il Toro in quanto non intenzionato ad un rinnovo di contratto. Al momento Belotti è sotto il mirino della Fiorentina e del Napoli, ma non è un segreto che il suo sogno sarebbe quello di indossare la maglia rossonera del Milan. L’interesse per Belotti arriva anche oltre oceano, infatti il Toronto qualche giorno fa ha esplicitamente espresso un interesse per l’attaccante del Torino.

Vedremo se queste manovre porteranno a giorni migliori per il Torino che, al momento, si porta dietro la sconfitta contro l’Inter avvenuta alla fine del 2021. Sicuramente l’allenatore è pronto a rivendicare l’ultima sconfitta nel girone d’andata. La prima partita sarà contro l’Atalanta e sicuramente non è una sfida facile. Infatti, la maggior parte dei migliori siti scommesse (che troverai su Bookmakerbonus.it) non danno il Toro come la squadra favorita. Ma chi lo sa, forse con il nuovo anno arrivano nuove sorprese.