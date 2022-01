Nella prima sfida del 2022 l’Atalanta di Gasperini si troverà contro il Toro di Juric, il croato è un allievo del tecnico degli orobici

Il Toro ha chiuso il 2021 con una sconfitta, quella rimediata a San Siro contro l’Inter. Quindi i granata nella prima sfida del nuovo anno, contro l’Atalanta, cercheranno di riscattarsi. Non sarà sicuramente semplice, in una sfida che tra l’altro per Ivan Juric non sarà una partita come tutte le altre dato che si ritroverà contro il suo maestro Gian Piero Gasperini. Infatti il tecnico croato dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al Genoa, dove l’allenatore era proprio Gasperini, nel 2011 ha iniziato a collaborare con il tecnico nato a Grugliasco fino all’esonero di Gasperini nel settembre del 2011. Poi Juric ha seguito l’attuale tecnico dell’Atalanta anche nell’esperienza al Palermo, questa volta nel ruolo di vice allenatore prima di mettersi in proprio. I due poi sono tornati a lavorare vicino nella stagione 2013-2014 al Genoa, con Gasperini tecnico della prima squadra e Juric allenatore della Primavera rossoblù. In seguito la separazione definitiva tra i due che ora si preparano a sfidarsi in una partita che né Toro né Atalanta vogliono sbagliare, anche perché per entrambe sarebbe molto importante iniziare il nuovo anno con un risultato positivo.

Juric vuole vendicare la sconfitta rimediata nel girone d’andata

Juric vorrà anche vendicarsi dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta di Gasperini nella sua prima partita in Serie A da allenatore del Toro. Match nel quale l’ex tecnico dell’Hellas Verona non ha potuto salutare Gasperini. Il tecnico croato si era dovuto accomodare in tribuna perché squalificato. In quella partita allo stadio Olimpico Grande Torino è stata l’Atalanta ad avere la meglio. I neroazzurri, dopo solo 6 minuti di gioco, passarono avanti grazie a un gol di Luis Muriel. Il Toro poi è riuscito ad agguantare il pareggio al 79’ con Belotti ma a beffare i granata, che comunque hanno portato a casa una buona prestazione contro un avversario molto ostico, è stato Piccoli con la sua rete al 93’ minuto. Un risultato che ha lasciato molto, ma molto amaro in bocca alla squadra di Juric che avrebbe meritato di tornare a casa con almeno 1 punto da quella sfida combattuta contro un’avversaria che era favorita sulla carta ma contro la quale i granata non hanno sicuramente sfigurato. La sfida fissata il girono dell’Epifania potrà essere una grande chance per i granata per vendicarsi della beffa rimediata la scorsa estate.

I precedenti tra Juric e Gasperini

Se si guardano i risultati dei precedenti nei quali Gasperini e Juric si sono sfidati l’ex tecnico dell’Hellas Verona non può di certo sorridere. Sono state 5 le occasioni in cui il tecnico di Grugliasco si è trovato ad affrontare il suo discepolo e il bilancio dice che sono state 4 le vittorie di Gasperini e 1 solo successo per Juric. La prima partita risale alla stagione 2016/2017, quando l’Atalanta di Gasperini si impose 3 a 0 sul Genoa del tecnico croato. Nella seconda partita nella quale i due si trovarono contro non andò tanto meglio a Juric che vide il suo Hellas Verona perdere 3 a 2 contro l’Atalanta. Nella stagione successiva la prima vittoria del tecnico croato sul suo maestro con l’Hellas Verona che sconfisse 0-2 l’Atalanta in trasferta. A marzo 2021 però Gasperini si vendicò e sconfisse 0-2 il Verona di Juric. L’ultimo precedente tra i due è stato nella prima giornata di questo campionato, una partita che come già sottolineato grida vendetta.