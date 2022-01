Le dichiarazioni del direttore sportivo Walter Sabatini, che ha concluso la sua avventura a Bologna ed è pronto a ripartire

Dopo due anni, l’avventura di Walter Sabatini a Bologna è giunta al termine, pur con qualche rammarico da parte del direttore sportivo che ora sta però già pensando al futuro con un sono: lavorare per il Torino o per il Napoli. “Sono deluso per come è finita. È stato il presidente Saputo a indicarmi la porta e io non ho alzato le barricate nonostante l’anno di contratto. Non sono andato via volontariamente. Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli” ha dichiarato nel corso di un’intervista a Tuttosport.

Sabatini e gli elogi a Juric: “Si sta confermando anche al Toro”

Una sorta di candidatura quella di Sabatini verso due club i cui ds potrebbero cambiare a fine stagione (Vagnati è in scadenza di contratto mentre Giuntoli è corteggiato dalla Juventus). In granata Sabatini troverebbe anche Ivan Juric, allenatore che ha raccontato di stimare e che in passato è stato vicino dal prendere: “Tra gli allenatori emergenti, mi piace Juric, che si sta confermando anche al Toro e che ho sfiorato in passato. Tra i miei preferiti ci sono poi Zanetti del Venezia e Andreazzoli dell’Empoli“.