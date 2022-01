Apre la vendita dei biglietti per Torino-Fiorentina, gara in programma per domenica 9 gennaio alle ore 14.30

Il 2022 si apre col botto. Dopo l’Atalanta sarà infatti il turno della Fiorentina per il Torino. Il club ha comunicato l’inizio della vendita dei tagliandi per la sfida in programma per domenica 9 gennaio alle ore 14.30 al Grande Torino. La prelazione è cominciata oggi, lunedì 3 gennaio e durerà fino alle ore 24. Dalle ore 10.00 del 4 inizierà invece la vendita libera. Sarà possibile procedere con l’acquisto online (torinofc.vivaticket.it), presso la biglietteria Nord dello stadio Grande Torino dal lunedì al venerdì (aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00), e presso le ricevitorie Vivaticket. Il giorno della gara non è consentita la vendita alle casse dello stadio. Si ricorda che, causa emergenza Covid-19, sono in vendita un numero limitato di biglietti al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza e adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, a seguito del DL 172 del 26 novembre 2021 per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19), non necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni, e di mascherina FFP2.

Torino-Fiorentina: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16, 5 euro per le Donne, 1 euro per gli Under 12)

20 euro in Curva Primavera (5 euro per gli Under 16, 5 euro per le Donne, 1 euro per gli Under 12)

25 euro in Distinti Granata (5 euro per gli Under 16, 5 euro per le Donne, 1 euro per gli Under 12)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Torino-Fiorentina, il settore ospiti: i biglietti

20 euro intero (10 euro per gli Under 16).

La vendita inizierà martedì 4 gennaio e terminerà alle ore 19:00 del giorno 8 gennaio.

Non vi sono limitazioni di vendita.

Si ricorda che l’utilizzo del voucher sarà possibile esclusivamente on line e presso la biglietteria dello stadio. Non sarà utilizzabile presso i Punti Vendita. Per l’emissione dei titoli l’acquirente dovrà fornire un recapito telefonico e sarà necessario presentare i documenti di identità di tutti i titolari dei tagliandi.

