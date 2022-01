Sarà Piero Giacomelli ad arbitrare Atalanta-Torino: con lui bilancio positivo di 10 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte

Per la seconda volta in questo campionato, Piero Giacomelli arbitrerà il Toro. Il fischietto di Trieste dirigerà la sfida contro l’Atalanta, dopo aver già gestito il match contro il Genoa, risalente ad ottobre. In quell’occasione, ha mantenuto un metro di giudizio equo nel corso del match, spesso mediato dal Var, che ha portato all’annullamento dell’autogol di Vazquez, abbattuto prima da Djidji. Nel complesso, il Torino è stato diretto ben 22 volte da Giacomelli, ottenendo 10 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Giacomelli, con il Benevento qualche errore di troppo

Lo stesso non è accaduto nell’ultimo precedente della socrsa stagione, che ha visto Giacomelli alle prese con Benevento-Torino. La sfida, terminata 2-2, lo ha visto commettere diversi errori. Il primo è un fuorigioco di Lapadula, dal quale si genera il corner che porta poi al gol dei giallorossi, poi annullato dal VAR per un tocco di mano di Glik. Lo stesso accade sul fronte opposto nel secondo tempo. Belotti controlla la sfera con un braccio, che arriva poi a Zaza e viene messa dentro. Anche in questo caso, è il Var a segnalare l’accaduto e ad annullarla. Anche il rigore assegnato a Viola ha destato qualche dubbio, ma in quel frangente, la moviola non ha potuto intervenire.

Troppi fischi ed interruzioni di gioco per il fischietto di Trieste in quell’occasione, già chiamato in causa contro la Fiorentina, dove ha ammonito 7 giocatori totali, mantenendo un metro di giudizio a tratti discordante nel corso della gara, senza però grossi problemi da gestire. Lì è tornato ad incrociare la strada del Toro dopo la sfida di Marassi dello scorso settembre. Nessun chiaro errore in quella occasione, anche se Mazzarri si era lamentato molto per la rete di Gabbiadini, quella decisiva. Secondo il tecnico c’era un fallo del giocatore su Lyanco, coinvolto in quella azione. Prima della stagione 2019-2020, l’ultimo precedente risaliva al campionato precedente, in particolare a Torino-Sassuolo.

Giacomelli, con la Roma il rigore negato a Belotti

Quella sfida del Grande Torino (l’ultima in ordine di tempo dell’annata 2018/2019) era filata tutto sommato abbastanza tranquilla per il direttore di gara che non è stato protagonista di errori grossolani. Nella vittoria per 3-2 sui neroverdi, ottenuta grazie alla doppietta di Belotti con l’euro-gol in rovesciata, Giacomelli si è reso protagonista di una direzione non sempre uniforme e con qualche cartellino di troppo. Rimane però scolpito il rosso a Bourabia che dopo al gol del vantaggio al 27′ si è levato la casacca e da regolamento Giacomelli lo ha ammonito, ma al 12′ il giocatore aveva già ricevuto un altro giallo e quindi espulsione e Sassuolo in 10 per 60 minuti.

Nel corso della stagione 2018/2019 il Torino con ha subito due sole sconfitte in trasferta: una contro l’Empoli nel finale di stagione poi quella dell’Olimpico contro la Roma nella prima giornata del girone di ritorno. 3-2 il risultato finale in favore dei giallorossi. Ad arbitrare quella partita fu proprio Giacomelli che, nei minuti finali, non fischiò un calcio di rigore ai granata per un fallo di Olsen su Belotti. Sempre nello stesso campionato Giacomelli ha diretto anche la vittoria in casa del Frosinone per 2-1.

Giacomelli e il derby Juve-Toro: 4-0 allo Stadium con il fischietto triestino

Nella stagione 2017/2018 Giacomelli ha invece arbitrato la partita in casa della Lazio vinta per 3-1 dalla squadra di Mihajlovic. In quella partita molte furono le polemiche, soprattutto dalla parte dei biancocelesti che chiedevano a gran voce un rigore per un fallo di mano di Falque. Proteste anche per la successiva espulsione di Immobile.

Giacomelli è anche l’arbitro che ha diretto il Toro in occasione del 4-0 rimediato allo Stadium. Si tratta della stracittadina in cui Daniele Baselli fu espulso dopo solo mezz’ora per un doppio giallo che fece saltare su tutte le furie il mister serbo Mihajlovic, allontanato dalla panchina – ennesimo allontanamento in un derby – e da cui poi partì la goleada bianconera.

Il Torino protestò e tanto soprattutto per come si era arrivati a quel rosso: la prima ammonizione a Baselli fu ritenuta eccessiva, mentre la seconda sacrosanta; ma questo condizionò – e non poco – la gara dei granata sul piano del gioco e della testa.

Giacomelli, gli altri precedenti con il Toro

Tornando indietro di tre stagioni, si ritrova Giacomelli a dirigere Fiorentina-Torino del 27 febbraio 2017. Più lamentele viola che granata, in quel caso, con il presunto fallo da rigore di Lukic ai danni di Chiesa sul quale il Toro aveva rischiato non poco, in pieno recupero.

Altra direzione di quella stagione ancora con la Lazio: Giacomelli assegnò un rigore al Toro per un tocco col braccio da parte di Parolo. In quel caso, però, era servito l’intervento dell’assistente, perché Giacomelli non aveva ravvisato il fallo.

Nel 2014/2015 e nel 2015/2016 Giacomelli ha diretto due partite del Toro, entrambe contro la Sampdoria. Nel 20015/2016, infatti, il Toro si impose per 2-0 mentre nella stagione precedente il risultato fu addirittura un netto 1-5 per i granata allora allenati da Ventura, in casa.

Nella stagione 2013/2014, Giacomelli si distinse nella sfida contro il Sassuolo vinta grazie alle reti di Immobile e di Brighi. Sassuolo che terminò in dieci per il rosso a Sansone per doppia ammonizione, la seconda volta per simulazione.