Allenamenti di gruppo dal 18 maggio: arriva l’ok del Governo

Attraverso un comunicato del Ministro dello Sport e di quello della Salute, il Governo ha dato il via libera agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”. Questo il comunicato congiunto dei ministri Spadafora e Speranza, che danno quindi l’ok agli allenamenti di gruppo a partire dal prossimo lunedì, 18 maggio.