La Cairo Communication registra un netto calo dei ricavi: nel 2020 sono 1.048,7 milioni contro i 1.252,8 dell’anno precedente

Non ci sono buone notizie per Cairo e questa volta non si parla del Toro. Il segno meno, infatti, non riguarda la classifica di Serie A bensì i ricavi che la Cairo Communication ha ottenuto nell’anno 2020. Ricavi che ammontano a 1.048,7 milioni di euro e che rappresentano un netto calo rispetto ai 1.252,8 milioni dell’anno precedente. A ridursi, poi, sono anche gli utili che passano da 41,1 milioni di euro a 16,5 milioni mentre il margine operativo si riduce a 106,7 milioni di euro (l’anno precedente ammontava a 177,1 milioni). Nonostante la pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del Mondo nell’ultimo anno, la Cairo Communication è però riuscita a ridurre l’indebitamento finanziario che passa così da 134,6 a 63,2 milioni.

Segnali positivi da RCS

Qualche segnale positivo, tuttavia, arriva dalla controllata RCS che dà alla società del patron granata Urbano Cairo un contributo da 90,1 milioni di euro riducendo anche l’indebitamento finanziario di 72,2 milioni rispetto allo scorso anno. Segno positivo anche per il Corriere della Sera con un +81% di abbonati rispetto al 2019 mentre La7 fa registrare un calo del 2,2% nella raccolta pubblicitaria confermandosi però come sesta rete nazionale. Un calo che, tuttavia, risulta essere nettamente più contenuto rispetto a quello fatto registrare dall’intero mercato televisivo che ha chiuso con un pesante -9,5% complessivo. Infine, il consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo di 0,04 euro per azione.