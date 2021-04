Dopo tanto tempo, il pubblico potrà tornare allo stadio: il Governo ha dato l’ok per riaprire l’Olimpico per Euro2020

L’attesa è finita, o così sembrerebbe. Con L’Europeo 2021 dovrebbe infatti tornare il pubblico negli stadi. Il Governo italiano ha infatti dato il via libera alla FIGC per la riapertura dell'”Olimpico” di Roma in occasione dei match che si disputeranno nella struttura capitolina quest’estate, secondo quanto riportato dall’ANSA. Il tutto si è verificato in seguito ad una rischiesta esplicita dell’Uefa, che ha ottenuto un esito favorevole da parte del Ministro Speranza, che avrebbe comunicato la propria risposta in una lettera consegnata a Gravina. Il Comitato Tecnico Scientifico si occuperà dei protocolli da seguire per l’evento, in modo da far avvenire il tutto in totale sicurezza.