I tifosi delle big europee scrivono ad Agnelli: “Volete distruggere i campionati nazionali e dissanguare i tifosi”

Continuano i problemi europei per Andrea Agnelli. E non solo quelli che riguardano direttamente la Juventus e il fallimentare percorso di Coppa. A puntare il dito contro il presidente bianconero e la sua proposta di una “nuova Champions” sono stati anche i tifosi delle maggiori società europee. I Bad Gones, gli ultras del Lione, insieme al Collective Ultras Paris del PSG e ai sostenitori, tra gli altri, di Arsenal, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid, infatti, si sono resi protagonisti dell’ennesimo j’accuse nei confronti di Andrea Agnelli portato avanti tramite una lettera co-firmata in cui la proposta di una nuova Champions League viene descritta come “immaginata da e per un manipolo di club già immensamente ricco. Il vostro piano di ristrutturazione della Champions League, è basato sull’aumento del numero di partite, l’introduzione di una qualificazione basata sui risultati maturati in passato e l’appropriazione dei diritti commerciali della competizione. Minaccia l’integrità del nostro sport nel suo insieme“.

“Non abbiamo denaro per finanziare la vostra avidità”

La lettera in questione, arriva proprio a pochi giorni dalla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa nella quale dovrebbe essere varata proprio la riforma della Champions League che partirebbe dalla stagione 2024/2025. E le accuse, nei confronti di Andrea Agnelli e dell’ECA (European Association of Clubs) sono quanto mai chiare e pesanti: “volete allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino sempre più tempo e denaro per seguire il loro club – si legge nel documento firmato dai gruppi organizzati delle tifoserie dei principali club europei.

“La lobby del club – continua la lettera – sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle vostre fantasie o finanziare la vostra avidità illimitata“. Insomma, dopo i dissensi già incassati nei mesi passati in Italia e le critiche arrivate il febbraio scorso direttamente dalla Francia grazie all’editoriale al vetriolo di Vincent Duluc, una delle firme più illustri del quotidiano l’Equipe, Agnelli incassa l’ennesima spallata. E la richiesta dei tifosi, come si legge nei Tweet comparsi in queste ore sui profili dei gruppi firmatari della lettera, raccolti anche sotto il profilo “Fans Europe” è emblematica: “Vi chiediamo di abbandonare i vostri piani sconsiderati”