Il quotidiano Equipe attacca l’idea della nuova Champions e Andrea Agnelli: “E’ uno di quelli che fa più male all’universalità del calcio”

Non c’è pace per Andrea Agnelli: dopo le polemiche e le chiacchiere per il battibecco neanche troppo velato con Antonio Conte, nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, il presidente bianconero è stato attaccato anche dalla Francia. In particolare, è Vincent Duluc, una delle firme più illustri del quotidiano l’Equipe, ad attaccare in un suo editoriale sia il bianconero che l’idea della nuova Champions League, portata avanti proprio da Agnelli. “La futura Champions invece sarà la figlia della dittatura dei grandi club, della loro avidità e della debolezza dell’Uefa. Lo sport più universale del pianeta è confiscato da una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni per timore di uscire dai giochi e di non poter più condividerne i benefici”.

L’Equipe: “Pericoloso per il calcio europeo”

L’editorialista dell’Equipe si concentra poi anche sul ruolo della Uefa: “Troppo debole o troppo ambigua per resistere, abbandonando così la vocazione e la responsabilità nell’illusione di mantenere il suo potere: la verità è che è già scavalcata e che ha già perso. La Francia guadagnerebbe una squadra in più? E’ un’esigua illusione visto che il 90% dei 20 club più ricchi sono sempre qualificati. Il sistema dei gironi autunnali non farà che aumentare lo scarto tra le big e il resto del mondo“.

E su Agnelli: “Un anno fa il patron della Juventus, uno degli uomini che fa più del male all’idea di universalità del calcio, ha dichiarato tranquillamente che la presenza dell’Atalanta in Champions era ingiusta (qui le parole di Agnelli). Sappiamo invece cosa sia fondamentalmente ingiusto e pericoloso per il calcio: che sia lui a disegnare, insieme a qualche amico, il calcio europeo di domani“.