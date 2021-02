Dazn e Sky hanno illustrato i dettagli delle loro offerte all’Assemblea di Lega: le società vogliono esaminarle, decisione rinviata di una settimana

Tutto rinviato di una settimana in Lega. Dall’Assemblea di oggi sarebbe dovuto arrivare un segnale chiaro e forse definitivo per quanto riguarda la questione dei diritti televisivi per il triennio prossimo e invece arriva l’ennesimo rinvio. Nell’Assemblea della Lega Serie A riunitasi questo pomeriggio a Milano, infatti, Sky e Dazn (che ricordiamo essere in vantaggio nell’offerta presentata pochi giorni fa) hanno illustrato nuovamente le proprie offerte di fronte ai rappresentanti di tutte le società. I due colossi inglese e americano, come si legge nel comunicato sul sito ufficiale della Lega, hanno analizzato nei dettagli le loro proposte per quanto concerne i diritti televisivi del triennio 2021-2024. E al termine della riunione, i Club hanno deciso di prendere ulteriore tempo per approfondirne ogni aspetto. L’Assemblea di Lega, dunque, si aggiornerà nuovamente la prossima settimana, nella speranza di arrivare, finalmente, alla fumata bianca.