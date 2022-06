Nell’aumento di capitale dell’app rivolta al mondo del fitness e del benessere sono coinvolte anche le società di Cairo

Rcs e Cairo Communication, le due società per azioni del mondo editoriale che fanno capo al presidente del Torino Urbano Cairo, estendono i loro interessi al mondo del fitness. C’è lo zampino di Cairo infatti nell’aumento di capitale di Buddyfit (di cui Diletta Leotta e Ibrahimovic sono ambassador), ovvero la prima app per utenti e download in Italia per quanto riguarda il settore salute e benessere. In prospettiva, l’obiettivo di espandersi oltre i confini italiani. Queste le parole di Urbano Cairo, riportate sulla Gazzetta dello Sport, giornale di sua proprietà: “Come RCS siamo da sempre protagonisti nel mondo sportivo e vogliamo esserlo sempre di più. Oggi l’ecosistema digitale ci permette di cogliere moltissime opportunità e di investire in nuove realtà digitali, giovani e ricche di idee. In tal senso siamo felici di annunciare la partnership con Buddyfit, una realtà italiana che ha saputo cogliere un trend estremamente attuale, legato al fitness e in generale al benessere fisico e mentale, con un’ambizione che esprime perfettamente i valori in cui crediamo”.