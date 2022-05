Il direttore del TG La7, alla difficoltà di collegarsi col l’inviato a Bruxelles, ha rivolto qualche frecciatina ai vertici della tv

Enrico Mentana, direttore del TG di La7, in diretta televisiva non ha risparmiato qualche frecciata ai piani alti dell’emittente di proprietà della Cairo Communication. Durante lo Speciale del Tg di La7 incentrato sulla guerra in Ucraina, un disguido tecnico ha mandato Mentana su tutte le furie. “Nel 2022 non è possibile che una televisione non sia in grado di collegarsi con Bruxelles. Questa è una cosa che è giusto che i telespettatori sappiano” – per poi continuare – “Non si può risparmiare su tutto, ma almeno sulla decenza cerchiamo di mantenere uno standard”. All’uscita tutt’altro che velata, rivolta ai propri editori, si aggiunge anche una vena sarcastica “Come avrete capito, sul più bello non è possibile collegarsi col vertice. Lo faremo sicuramente nei prossimi minuti, sempre che non si spenga anche la luce…”