Sono emerse nuove importanti scoperte nel corso dell’indagine della Procura di Torino sui libri contabili del club bianconero

Nelle scorse ore si sono registrate novità molto importanti per quanto riguarda l’inchiesta sulla Juventus per false comunicazioni sociali in relazione ai bilanci del 2019, 2020 e 2021. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarebbe venuta fuori una email inviata dal dirigente bianconero Stefano Bertola al presidente della Juve Andrea Agnelli. In questa email è stata trovata una frase chiave: ”Riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza”. La mail, che riporta alcuni appunti relativi alla situazione finanziaria della Juve in vista della predisposizione del bilancio 2021, è stata sequestrata dagli uomini della Guardia di finanza.

Documento chiave?

Questo documento, se fossero confermate le indiscrezioni dei quotidiani, rappresenterebbe per la Procura di Torino un passaggio importante nel corso di un’inchiesta che ha fatto molto rumore e della quale inevitabilmente si è parlato parecchio nelle ultime settimane. Questa mail si va ad aggiungere alla raccolta di appunti che il dirigente bianconero aveva raccolto nel periodo marzo-aprile 2021 dove, parlando dell’operato dell’allora ds della Juve Fabio Paratici, evidenziò che il suo piano di “recupero bilancio è disastroso” e aggiunse “meno forma e più sostanza”. In merito a questa vicenda non sono da escludere nuovi risvolti a stretto giro di posta.