Grave infortunio per Simone Edera: rottura del tendine rotuleo, crociato e collaterale mediale. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento

Non è certamente un finale di stagione felice per Simone Edera e la Reggina. Anzi, per il giocatore 24enne è un vero e proprio incubo. Non solo non riesce ad agguantare il sogno playoff con gli amaranto ma nel match dello scorso venerdì contro il Lecce (2-2 il finale) ma rimedia un infortunio gravissimo al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per molto tempo con un recupero che, almeno dalle prime ipotesi, non potrà dirsi completo prima del 2022. Pochi minuti dopo aver portato in vantaggio la Reggina con un gol al 7′ minuto, infatti, Edera si accascia a terra in lacrime facendo presagire il peggio. Peggio che verrà poi confermato anche dalla diagnosi medica: rottura del tendine rotuleo, del crociato e del collaterale mediale.

La conferma del fratello: “Sarà operato nei prossimi giorni”

Responso che è stato poi confermato dal fratello di Simone Edera, Stefano, che tramite i social fa sapere che il fratello sarà sottoposto ad un intervento al ginocchio nei prossimi giorni: “Ciao a tutti, come promesso vi scrivo la diagnosi che non è delle migliori anzi – scrive Stefano Edera sui social. Purtroppo Simone è riuscito a fare en plein: rottura tendine rotuleo, crociato e collaterale mediale! Ora capisco il pianto in mezzo al campo! In questi giorni verrà già operato a Bologna! Grazie ancora a tutti per i bellissimi messaggi, Simone vi ringrazia tanto li ha letti tutti uno per uno“.