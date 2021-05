Le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina sulla Juventus: “Spero che cessi presto questo braccio di ferro”

Il braccio di ferro tra la Federazione e le squadre che hanno tentato di dare vita alla Superlega non solo non è ancora archiviato ma diventa ogni giorno che passa più pressante e sul tema, questa mattina, è stato proprio il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ad intervenire. In particolare, al centro dell’attenzione c’è soprattutto la situazione della Juventus che, a differenza di altre 9 squadre, non ha manifestato alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Una decisione che potrebbe compromettere l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A, come ha specificato il Presidente Federale: “La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega“.

Il presidente Federale: “Deve accettare i principi del Cio e delle Federazioni”

Gravina specifica poi che “come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro“.

Le norme a cui si riferisce il presidente Federale, per l’appunto, sono proprio quelle stabilite e approvate nei giorni scorsi dal Consiglio Federale (ne avevamo parlato qui), in base alle quali qualunque società deciderà di partecipare ad una manifestazione non riconosciuta dai principali organi calcistici italiani e internazionali (FIGC, Fifa, Uefa) sarà automaticamente esclusa dal campionato. Se la Juventus non farà marcia indietro, dunque, rinunciando definitivamente all’idea della Superlega, rischia di vedere in serio pericolo la partecipazione al prossimo campionato di Serie A.