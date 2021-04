Le società che parteciperanno a tornei non riconosciuti da Fifa, Uefa o Figc verranno escluse dai campionati

Il calcio italiano si tutela contro il rischio Superlega: d’ora in poi se una società parteciperà a un torneo non riconosciuto dalla Fifa, dalla Uefa o dalla Figc verrà automaticamente esclusa dal campionato. E’ questo quanto è stato deciso nel corso del Consiglio Federale tenutosi questa mattina, in cui sono state effettuate delle modifiche all’articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali): “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc”.

Gravina: “I club non superino con le spese l’80% dei ricavi”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale ha inoltre annunciato novità riguardanti il calciomercato per fronteggiare la crisi economica che molti club, anche i più blasonati, stanno vivendo: “Ho chiesto che per la stagione 2021-2022 le società non superino con le spese l’80% dei ricavi. Chi vorrà spendere di pù dovrà mettere una garanzia fidejussoria. Così eviteremo alternative fantasiose che possano turbare gli equilibri”.