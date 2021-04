Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le ultime 2 gare della 32a giornata del campionato di Serie A: Manolas salta il match contro il Toro

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice sportivo in seguito ai due posticipi della 32a giornata del campionato di Serie A. Se non ci sarà nessuno squalificato tra le fila del Torino nel match di lunedì sera contro il Napoli, gli azzurri dovranno fare a meno di Manolas squalificato per una giornata. Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 32^ giornata

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Bonaventura (Fiorentina), Duricic (Sassuolo), Nainggolan (Cagliari), Radovanovic (Genoa), Sturaro (Hellas Verona), Gosens (Atalanta), Ibanez (Roma) e Manolas (Napoli)