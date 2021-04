La presentazione dell’avversaria / Dopo una prima parte di stagione, il Napoli di Gattuso si è risollevato tornando in lotta per le coppe

Poco tempo per recuperare dopo il turno infrasettimanale per il Torino di Nicola, che ha strappato un pareggio a Bologna ma che è già concentrato sulla prossima avversaria: il Napoli di Gattuso. I partenopei, reduci dal match contro la Lazio, hanno superato un periodo altalenante, dando vita ad una scia di risultati utili consecutivi e proveranno a non fermare la propria corsa contro i granata.

Napoli, un inizio discontinuo colmato con i risultati positivi dell’ultimo periodo

Con una situazione di classifica decisamente differente da quella dei granata – i partenopei sono al momento quinti a meno due dalla Juventus, quarta -, la squadra di Gattuso vuole assicurarsi u posto nelle coppe europee e per farlo non può commettere passi falsi. Una stagione altalenante fino alla ventitreesima giornata quella dei partenopei, che però sono riusciti a risollevarsi ed a riappropriarsi del proprio posto. La classifica che li riguarda è molto corta e lasciare punti indietro vorrebbe dire consegnare le chiavi alle potenziali avversarie.

Toro, attento all’attacco del Napoli: Insigne e Mertens i pericoli maggiori

Tra le maggiori insidie per il Toro di Nicola, c’è sicuramente Mertens. Il belga, assieme ad Insigne, può infatti essere l’arma in più, con i suoi otto gol e sette assist in attivo. Il suo contributo permette al Napoli di essere la squadra che tira di più ed una di quelle che segnano di più in Serie A. Sirigu, che probabilmente tornerà tra i pali, dovrà quindi stare molto attento al fronte offensivo degli azzurri.