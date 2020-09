Anticipi e posticipi: il Toro aprirà il campionato sabato 19 contro la Fiorentina - Toro.it

Definiti anticipi e posticipi delle prime quattro giornate di campionato: aprirà la serie A 2020-2021 il Toro, con l’anticipo del Franchi contro la squadra viola

Definiti i primi anticipi e posticipi del campionato di Serie A, quelli relativi alle prime quattro giornate. Sarà il Toro ad aprire il campionato: la squadra di Giampaolo scenderà in campo infatti sabato 19 settembre alle ore 18 al Franchi. L’esordio in casa sarà esattamente una settimana dopo, quando sarà l’Atalanta a far visita ai granata al Grande Torino. A seguire gli anticipi e i posticipi del campionato.

Serie A 2020-2021, anticipi e posticipi

Ecco l’elenco delle gare

1a giornata

Sabato 19 settembre 2020 ore 18.00 Fiorentina-Torino

Sabato 19 settembre 2020 ore 20.45 Hellas Verona-Roma

Domenica 20 settembre 2020 ore 12.30 Parma Napoli

Domenica 20 settembre 2020 ore 18.00 Sassuolo-Cagliari

Domenica 20 settembre 2020 ore 20.45 Juventus-Sampdoria

Lunedì 21 settembre 2020 ore 20.45 Milan-Bologna

Mercoledì 30 settembre 2020 (*) Udinese-Spezia

Mercoledì 30 settembre 2020 (*) Lazio-Atalanta

Mercoledì 30 settembre 2020 (*) Benevento-Inter

2a giornata

Sabato 26 settembre 2020 ore 15.00 Torino-Atalanta

Sabato 26 settembre 2020 ore 18.00 Cagliari-Lazio

Sabato 26 settembre 2020 ore 18.00 Sampdoria-Benevento

Sabato 26 settembre 2020 ore 20.45 Inter-Fiorentina

Domenica 27 settembre 2020 ore 12.30 Spezia-Sassuolo

Domenica 27 settembre 2020 ore 18.00 Crotone-Milan

Domenica 27 settembre 2020 ore 20.45 Roma-Juventus

Domenica 27 settembre 2020 ore 20.45 Bologna-Parma

3a giornata

Venerdì 2 ottobre 2020 ore 20.45 Fiorentina-Sampdoria

Sabato 3 ottobre 2020 ore 15.00 Sassuolo-Crotone

Sabato 3 ottobre 2020 ore 18.00 Genoa-Torino

Sabato 3 ottobre 2020 ore 20.45 Udinese-Roma

Domenica 4 ottobre 2020 ore 12.30 Atalanta-Cagliari

Domenica 4 ottobre 2020 ore 18.00 Milan-Spezia

Domenica 4 ottobre 2020 ore 20.45 Juventus-Napoli

4a giornata

Sabato 17 ottobre 2020 ore 15.00 Napoli-Atalanta

Sabato 17 ottobre 2020 ore 18.00 Inter-Milan

Sabato 17 ottobre 2020 ore 18.00 Sampdoria-Lazio

Sabato 17 ottobre 2020 ore 20.45 Crotone-Juventus

Domenica 18 ottobre 2020 ore 12.30 Bologna-Sassuolo

Domenica 18 ottobre 2020 ore 18.00 Udinese-Parma

Domenica 18 ottobre 2020 ore 20.45 Roma-Benevento

Lunedì 19 ottobre 2020 ore 20.45 Hellas Verona-Genoa