I ducali si trovano al penultimo posto con 20 punti, il Parma si considera già in B e ha iniziato a pianificare la prossima stagione

Quella contro il Parma sarà una partita da non sbagliare per raggiungere la salvezza, una gara importante soprattutto per il Torino (che è in piena corsa per non retrocedere) più che per gli emiliani, che hanno ormai un piede già in serie B. Entrambe le squadre hanno vissuto una stagione complicata con più bassi che alti e, sempre entrambe, a stagione in corso hanno cambiato guida tecnica. I granata hanno esonerato Marco Giampaolo per prendere Davide Nicola, mentre la squadra emiliana è passata da Fabio Liverani al ritorno di Roberto D’Aversa.

Parma per la B manca solo l’aritmetica

I ducali stanno già iniziando a progettare la prossima stagione, che dovrà portare all’immediata risalita in serie A, ma in questo finale di stagione in molti vogliono sfruttare le partite che ancora mancano da disputare per mettersi in mostra. Dopo la sfida contro il Torino avranno però anche la sfortuna di incontrare squadre con degli obiettivi importanti, come Champions League e Conference League. Infatti, il Parma (che al momento ha la seconda peggiore difesa del campionato con 70 gol subiti) dovrà affrontare Atalanta, Lazio e Sassuolo.

Parma: anche Man e Karamoh out

Nonostante il periodo complicato che sta affrontando da lungo tempo la squadra gialloblù in casa Parma piove sul bagnato. Infatti, alla lunga lista dei giocatori non disponibili ieri si sono aggiunti Man e Karamoh. Entrambi salteranno sicuramente la partita contro il Torino, ma sarà anche molto difficile rivedere in campo questi giocatori prima del termine della stagione. D’Aversa per il match contro i granata avrà delle scelte quasi obbligate. I granata dovranno approfittare del periodo burrascoso che sta attraversando il club emiliano e dovranno assolutamente fare punti lunedì sera per continuare la lotta salvezza, ma anche per ritrovare fiducia dopo la sconfitta contro il Napoli.