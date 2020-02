Genoa, la rabbia dei tifosi: "Non vogliamo un altro esperimento come a Torino" - Toro.it

Il comunicato dei tifosi del Genoa in vista della sfida contro la Lazio: “Società è assente e fuori da ogni logica di tutela dei tifosi”

Saranno oltre 5 mila i tifosi laziali che domenica affronteranno la trasferta ligure in vista della sfida tra il Genoa, padrone di casa, e la Lazio. Una trasferta che si prospetta molto più calda del previsto, soprattutto sugli spalti. Ha infatti fatto scattare la rabbia dei tifosi liguri la decisione della procura di permettere ai biancocelesti non solo l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti (già esaurito) ma anche di quelli per la Gradinata Sud. E così l’Associazione Club Genoani ha fatto scattare la “protesta”: “Apprendiamo che i tifosi laziali potranno assistere comodamente alla partita nella Sud, in presenza di 2mila abbonati rossoblù. Riteniamo questa scelta della questura assurda e provocatoria“.

I tifosi genoani: “Non vogliamo un esperimento come a Torino”

L’Associazione Club Genoani continua poi facendo riferimento anche all'”esperimento sociale” che fece scattare le medesime proteste dei tifosi del Torino: “La società del Genoa, per l’ennesima volta è assente e fuori da ogni logica di tutela dei propri tifosi o clienti, come loro considerano i genoani. Non vorremmo che ci fosse la voglia di testare la pazienza del popolo genoano o di svolgere un ‘esperimento’, come già avvenuto a Torino nella Curva Maratona, dove per ben 2 volte si è scelto di mettere nello stesso settore 2 tifoserie ostili ai granata. Speriamo in un veloce ripensamento di quella che diventerà una pericolosa convivenza, quando invece potrebbe essere una bella domenica di sport”.