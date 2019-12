Lega Calcio, Abete nuovo commissario: il consiglio straordinario della Federcalcio l’ha nominato dopo le dimissioni di Cicalà

Il Consiglio Federale straordinario della FIGC, attualmente in corso a Roma, ha nominato il sessantanovenne Giancarlo Abete (già ex presidente della FIGC), nuovo commissario della Lega Serie A dopo che nella serata di ieri l’ormai ex commissario ad acta, Mario Cicalà, aveva rassegnato le proprie dimissioni. Giancarlo Abete dal 2007 al 2014 ha rivestito per due mandati la carica di presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, mentre dal 2011 è vicepresidente dell’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA).