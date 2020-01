Mirella Loik: "Grazie a tutti" - Toro.it

La figlia di Ezio Loik ringrazia il Toro e i suoi tifosi per la vicinanza dopo la morte della mamma: “Il suo ricordo del Grande Torino è stato perenne”

E’ passata una settimana dalla morte di Lilia Jon Scotta, vedova di Ezio Loik e mamma di Mirella ed è proprio la figlia del campione del Grande Torino a scrivere una lettera aperta per ringraziare tutto il mondo del Toro per la vicinanza: “Sono Mirella, la figlia unica di Ezio Loik e di Lilia Jon Scotta – si legge nella lettera. La mamma è mancata, serenamente, il 24 Gennaio 2020 alla età di 93 anni nell’Asilo Valdese per Anziani di Luserna San Giovanni, dove ha vissuto per i suoi due ultimi anni. Il suo ricordo legato alla memoria della grande squadra del Vecchio Torino è stato perenne, come la sua passione verso la squadra attuale. Voglio con affetto ringraziare il Presidente dottor Urbano Cairo, il Direttore Antonio Comi, i dirigenti, il Responsabile dell’Ufficio Stampa Piero Venera, i dipendenti, i tecnici e i calciatori, e tutto il settore giovanile del Torino Football Cub con il suo istruttore storico Andrea Menghini unitamente al responsabile Andrea Fabbrini, che hanno partecipato alla cerimonia di addio portando lo stendardo ufficiale della squadra“.

Mirella Loik, la lettera di ringraziamento al Toro

Poi prosegue: “Il mio grande ringraziamento è anche rivolto a tutti i Club del Torino che hanno inviato la loro partecipazione, alla Associazione Memoria Storica Granata, al Presidente e amici della Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e al Circolo Culturale Istriani Fiumani e Dalmati di Torino, ai tifosi presenti e ai tanti che hanno inviato la loro solidarietà scritta. Infine, non ultimi, ai giornalisti che hanno lasciato sulle loro testate sportive e di cronaca il loro sentito ricordo di mia mamma Lilia Jon Scotta, vedova di Ezio Loik, mio padre indimenticabile: per me, per tutti gli sportivi, e soprattutto per i tifosi granata!“