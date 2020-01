Mihajlovic di nuovo ricoverato al Sant’Orsola

Il Policlinico Sant’Orsola ha comunicato che Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato per una terapia antivirale post-trapianto

Dopo il trapianto di midollo andato a buon fine, il calvario di Sinisa Mihajlovic non è però ancora giunto al termine. L’ex tecnico granata è infatti stato nuovamente ricoverato, secondo quanto comunicato dal Policlinico Sant’Orsola, dov’è in cura. Il motivo del ritorno in ospedale sarebbe “una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore“, questo quanto reso noto dai medici, che assicurano una degenza ospedaliera più breve delle precedenti. Mihjlovic dovrà quindi restare di nuovo lontano dai campi da calcio per un po’, per tornare però più forte di prima, con la malattia alle spalle.