E' morto Kobe Bryant: mondo dello sport in lutto per l'ex stella del basket - Toro.it

All’età di 41 anni è morto in un incidente con l’elicottero Kobe Bryant, uno dei cestisti più forti della storia del basket

L’intero mondo dello sport è in lutto: è morto, in un incidente con l’elicottero nei pressi di Los Angeles, Kobe Bryant, uno dei giocatori di basket più forti della storia. Aveva 41 anni. Dal 1996 al 2016 ha giocato con i Los Angeles Lakers, vincendo cinque titoli NBA. Ha inoltre vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi, quella di Pechino del 2008 e quella di Londra del 2012. Dai 6 ai 13 anni ha vissuto in Italia, spostandosi ta Rieti a Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, per seguire il padre, anch’esso giocatore di basket.