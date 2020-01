Toro, contro il Sassuolo per le zone alte della classifica - Toro.it

La partita tra Sassuolo e Torino potrebbe portare la squadra di Mazzarri in una posizione di classifica da Europa League

Una partita importante che potrebbe avvicinare il Torino alle zone nobili della classifica, quelle impensabili fino a qualche settimana fa prima che la squadra allenata da Mazzari inanellasse una doppia vittoria consecutiva in campionato intermezzata anche dal passaggio del turno in Coppa Italia, seppur tra qualche apprensione e dopo calci di rigore. Il 2019 si era chiuso malissimo, con la sconfitta in casa contro la Spal; poteva sembrare il primo sintomo di un crisi, ma la sosta deve aver fatto particolarmente bene ai granata che si sono ripresentati per la ripresa del campionato in perfetta forma: vittoria fuori casa sul campo della Roma, all’Olimpico, per 2 a 0, preventivata forse soltanto dai tifosi più ottimisti; e conferma successiva in casa per 1 a 0 contro il Bologna.

Una ripresa che fa ben sperare

Due vittorie consecutive che hanno avvicinato la squadra alle posizioni importanti della classifica: oggi il Torino occupa l’ottava piazza con 27 punti, a sole due distanza dalla sesta posizione, valida per l’accesso in Europa League, dove attualmente risiede il Cagliari, tra le rivelazioni della stagione.

Sulla sua strada il Toro troverà il Sassuolo, non certo intenzionato a lasciare libero il passo viste le tre sconfitte consecutive dalle quali è reduce ed una successiva classifica che inizia a farsi preoccupante.

Una squadra che arriva con il vento in poppa (3 vittore di fila, compresa Coppa Italia) ed un’altra reduce da 3 sconfitte consecutive in campionato. Ma il match non sarà così scontato, anche analizzando le quote dei principali bookmakers di scommesse online: non c’è molta distanza tra la quota della vittoria del Sassuolo e quella del Torino, 2,60 contro 2,75, mentre il pareggio è per tutti gli operatori il risultato più improbabile con quota molto appetibile di 3,35.

Le ultime su Sassuolo-Torino

Venendo al campo, nel Sassuolo mancheranno Chiriches, Defrel, Marlon e Duncan; mentre nel Torino indisponibile è Ansaldi. Tra l’altro la partita arriva in piena sessione di calciomercato invernale, con molte trattative in corso: la squadra granata è al centro di diverse trattative in uscita (cosa che i tifosi non stanno particolarmente apprezzando) come lo stesso presidente Cairo ha tenuto a precisare nelle scorse ore. A chi gli chiedeva di eventuali acquisti, ha risposto: “Siamo in tanti, prima vendiamo poi si vedrà”. Per quanto riguarda le statistiche di Sassuolo Torino, i padroni di casa hanno vinto soltanto due delle 13 sfide in Serie A contro i granata, aprile 2016 è stata l’ultima; i successi del Toro sono stati 6 mentre i pareggi 5.