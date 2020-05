Calcio in lutto: è morto Gigi Simoni

All’età di 81 anni è morto l’ex calciatore e allenatore (anche) del Torino, Gigi Simoni: era malato da tempo

Si è spento, all’età di 81 anni, Gigi Simoni, che da tempo era malato. Soprannominato il tecnico gentiluomo, Simoni aveva indossato anche la maglia granata tra il 1964 e il 1967, diventando poi allenatore della squadra nel 2000. Una breve esperienza in Serie B durata poco più di due mesi: sulla panchina granata dall’inizio della stagione 2000-2001, venne esonerato il 31 ottobre quando poi il Toro aveva chiamato Camolese. Ma nel suo passato non c’è solo granata: ha infatti allenato anche Inter (celebre la sua rabbia dopo quella sfida con la Juventus in cui venne negato un rigore a Ronaldo per fallo di Iuliano), Genoa, Napoli e numerose altre squadre in Italia e all’estero.