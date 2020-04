Messi, l'aereo privato costretto ad un atterraggio d'emergenza - Toro.it

Per un problema al carrello, l’aereo privato di Messi ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza in Belgio. Era partito dal Brasile diretto a Tenerife.

La notizia è riportata dal Sun. L’aereo privato di Leo Messi – ma non è chiaro chi si trovasse a bordo – è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza in Belgio. Il mezzo era partito dal Brasile, da Recife, diretto a Tenerife. A causa di un problema al carrello, si è deciso per l’atterraggio d’emergenza allo Zaventem Airport di Bruxelles. Dopo un tentativo di ripartenza andato a vuoto, l’aereo è tornato in Belgio.