Ceferin duro: "I club del Belgio rischiano l'esclusione dalle Coppe" - Toro.it

Il numero uno dell’Uefa contro la scelta della federazione del Belgio di chiudere il campionato con un turno di anticipo e assegnare il titolo

L’Uefa sembra non aver preso bene la scelta della federazione belga di chiudere il campionato con una giornata di anticipo e di dare il titolo al Bruges. Uefa e Eca hanno chiesto di non cancellare i campionati. Aleksander Ceferin all’emittente tedesca ZDF ha ribadito: “Non credo che questa sia stata la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico, non si può chiedere aiuto e poi decidere da solo cosa sia più comodo”. Da parte dell’Uefa c’è la necessità di trovare una soluzione per ripartire e questo potrebbe accadere anche in estate e anche a porte chiuse. “Il calcio non è assolutamente la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente. Questo è ciò che la gente vuole, che restituiscano loro energia positiva a casa. Probabilmente sarà luglio o agosto. Non possiamo giocare a settembre o ottobre“, ha spiegato Ceferin.