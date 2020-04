Il Bayern Monaco detta la linea: ecco come saranno gli allenamenti all’epoca del Coronavirus

Il Bayern Monaco torna ad allenarsi. Grupetti da 5, distanza di sicurezza e divieto di contatto tra i giocatori: queste le modalità scelte dal club tedesco

Con la Bundesliga che potrebbe riprendere a maggio, c’è chi non perde tempo e vuole rimettersi in pari. Primo fra tutti il Bayern Monaco, che ha deciso di riprendere gli allenamenti per restituire ai propri giocatori lo stato di forma necessario a poter proseguire la stagione, in caso di ripresa del campionato. Date le numerose restrizioni imposte, c’è stato un adattamento delle sessioni alle esigenze, in modo da evitare contatti tra i giocatori e quindi contagi. Il Bayern avrebbe anticipato i tempi mostrando la modalità che potrebbero adottare i diversi club europei nella fase 2 della gestione del covid-19.

Le modalità di allenamento mess eina tto dal club bavarese

Dopo le ore 10 di ieri mattina, i bavaresi sono tornati a varcare la soglia dei campi di allenamento, rimettendo piede sul tappeto verde. Arrivati singolarmente ad intervalli di tempo precisi, con un successivo breve isolamento nei garage del centro sportivo per evitare contatti, i giocatori sono poi scesi in campo. L’allenamento predisposto ha previsto una suddivisione in gruppetti da 5 con distanze di almeno 1 metro emezzo tra i vari componenti, che non hanno potuto scambiare strette di mano e abbracci. La sessione ha previsto del lavoro a livello fisico con il pallone tra i piedi ma senza contrasti. Per quanto riguarda gli spogliatoi, il Bayern ha previsto una suddivisione, con massimo 2 persone per ogni stanza.

Il Bayern ai tifosi: “Non venite agli allenamenti”

Nella nota riportata dal club bavarese, è stato indicato: “I giocatori sono tornati ad allenarsi a piccoli gruppi e in coordinamento con la politica delle autorità e del governo. Non c’è bisogna di aggiungere che ogni norma di prevenzione e igiene verrà scrupolosamente rispettata. Il Bayern chiede inoltre ai suoi tifosi di seguire le ordinanze governative e di non provare ad assistere agli allenamenti”.