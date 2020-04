Serie A, attacco al ministro Spadafora: “Scorretto, in Lega non l’abbiamo mai visto”

L’a.d. del Sassuolo, Carnevali, accusa il Ministro dello Sport Spadafora: “Modo di comunicare scorretto, il calcio va portato avanti”

Il clima teso, attorno alla Serie A, non si attenua. L’emergenza coronavirus continua a non dare certezze sull’eventuale ripresa del campionato. E se tra i club è in atto una spaccatura tra chi considera la stagione già terminata (così la pensa il patron del Torino, Urbano Cairo) e chi invece vorrebbe continuare a tutti i costi, le cose non vanno meglio nei rapporti col Governo. L’ultimo attacco al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora lo ha lanciato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: “Il calcio è una delle industrie più importanti del nostro paese, non è giusto far apparire i calciatori come personaggi che curano solo i propri interessi e non pensano ad altro questo è un modo di comunicare scorretto”.

Serie A, il Ministro? “Mai visto e sentito”

“Spadafora non lo abbiamo mai sentito e visto in Lega – ha proseguito il dirigente ai microfoni di Rai Sport –, deve considerare situazioni che forse non conosce. Non chiediamo aiuti economici, ma il calcio è un fenomeno sociale da portare avanti. E questa pandemia può gettarlo in totale difficoltà”.

Sul prosieguo della stagione, la posizione del Sassuolo è chiara: “Noi come club abbiamo sempre portato avanti una linea ben precisa, ovvero portare a termine la stagione. Tuttavia l’aspetto della salute è il primo da valutare. Se ci dovessero essere le condizioni giuste per tornare ad allenarsi, allora credo sia giusto per tutti finire la Serie A, anche al costo di giocare fino ai primi di luglio senza però danneggiare l’annata successiva”.

Di ben altro avviso è il Toro, che per bocca del suo presidente ha fatto capire che sarebbe meglio terminare qui il campionato.