In preda a un periodo problematico, Urbano Cairo cancellerà la pubblicazione di cinque periodici a partire da marzo

Svolta in casa Cairo Editore. Nella giornata di oggi la RSU organizzata da alcuni membri della redazione, ha pubblicato una nota in cui ha lamentato la scelta del presidente Cairo di sospendere la pubblicazione dei periodici Airone, For Men, In Viaggio, Bell’Europa e Antiquariato. Una decisione che, a detta degli esuberi, è stata comunicata con poco preavviso, e soprattutto del tutto inaspettata. Di seguito alcuni passaggi della nota:

“Cari colleghe e colleghi, oggi l’azienda ci ha comunicato la decisione di sospendere la pubblicazione di cinque testate: Airone, For Men, In Viaggio, Bell’Europa e Antiquariato, a partire dal numero di marzo. L’Azienda ci ha assicurato che non ci saranno licenziamenti, ma intende ricollocare tutti gli esuberi. La RSU ha appreso con rammarico la decisione di sospendere le pubblicazioni per le testate citate, decisione resa nota peraltro con anticipo molto stretto sia a noi che a tutti i nostri lettori e non comprendiamo come mai non sia stato possibile trovare altre soluzioni, che prevedessero un rilancio di queste testate, magari facendo ricorso all’online. Le RSU si augurano tuttavia che vengano salvaguardate e valorizzate al meglio le competenze delle singole professionalità e che venga su questo punto aperto un ampio confronto», sottolinea il comunicato. Esprimiamo, comunque, una forte preoccupazione per il futuro della Cairo Editore, augurandoci che l’azienda metta in campo tutte le risorse possibili per rilanciare le testate rimanenti e assicurare loro un solido avvenire“.