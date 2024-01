Il campione tedesco aveva 78 anni e da tempo era malato, è stato uno dei più forti difensori di tutti i tempi

È morto uno dei difensori più forti di tutti i tempi: Franz Beckenbauer. Il campione tedesco aveva 78 anni e da diverso tempo combatteva con una malattia, negli ultimi tempi le condizioni di salute erano peggiorate e oggi la famiglia ha dato notizia della sua morte con una nota pubblicata dalle agenzie di stampa tedesche: “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”.

Franz Beckenbauer: la carriera

Franz Beckenbauer ha giocato nel Bayern Monaco dal 1964 al 1977, poi negli ultimi anni dalla sua carriera aveva indossato anche le maglie di N.Y. Cosmo e Amburgo. E stato anche un simbolo della Germania Ovest, con cui ha vinto da protagonista l’Europeo del 1972 e il Mondiale del 1974. Fu uno dei protagonisti anche della “Partita del Secolo”, Italia-Germania 4-3 del Mondiale 1970 dove giocò dal 65′ e per tutti i tempi supplementari con una vistosa al braccio per via di una lussazione alla spalla subita quando la Germania aveva esaurito le sostituzioni. Il Kaiser, così era soprannominato, ha anche vinto due Palloni d’Oro, uno nel 1972 e uno nel 1976.