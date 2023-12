L’arbitro Daniele Orsato potrebbe salutare la Serie A e volare in Asia: gli è arrivata una ricca offerta dall’Arabia Saudita

Con la conclusione del 2023 sta per arrivare gennaio, il mese calcisticamente conosciuto come quello del calciomercato di riparazione. Una sessione in cui i dirigenti si mettono al lavoro per far quadrare i conti e sistemare le rose, in modo da presentarsi al rush finale nel migliore dei modi. La nuova moda del 2024, però, potrebbe riguardare il fatto che a muoversi e trasferirsi potrebbero essere non solo i calciatori. Nelle ultime ore, infatti, circola la voce di una super offerta da parte della Federazione Araba per Daniele Orsato, arbitro internazionale facente parte dell’AIA e tra i migliori in circolazione. Il direttore di gara guadagnerebbe quasi il doppio rispetto allo stipendio percepito in Italia, ma soprattutto partirebbe anche per motivi politici, dopo i casi scandalo che hanno colpito l’associazione. Non sarebbe una prima volta per lui, che nella scorsa stagione era stato chiamato ad arbitrare occasionalmente la sfida tra Al-Ittihad e Al-Hilal. Ora, però, in Arabia potrebbe finirci in maniera definitiva.