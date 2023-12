La sentenza della Corte Europea ha spaccato club e tifosi e sono arrivate le prime prese di posizione da parte delle società

Real Madrid e Barcellona fanno festa: la Corte Europea ha dato il via libera a chiunque di organizzare i propri tornei e la Superlega può diventare realtà. A22 non ha perso tempo e ha immediatamente presentato il nuovo progetto a 64 squadra, ma quali saranno queste squadre? Le due spagnole, certo, e poi? Il punto fondamentale è ora questo, anche perché diversi top club europei hanno rilasciato comunicato in cui si sono schierati apertamente al fianco della Uefa e contro la Superlega.

Superlega: le posizioni dei club in Italia

In Italia il primo comunicato è quello della Roma, che ha preso una netta posizione contro la Superlega: “L’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo”. Poco dopo è arrivato anche il comunicato dell’Inter, società che inizialmente era tra le dodici fondatrici del progetto originale, ma che ora ha ribadito la volontà di restare fuori dal progetto Superlega: “FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA”.

Restando in Italia, c’è stata un’apertura all’adesione alla Superlega da parte del Napoli. Nessuna presa di posizione, almeno fino a questo momento, da parte delle altre società italiane, anche se è per esempio nota la posizione del presidente del Torino, Urbano Cairo, che si è sempre dichiarato contrario alla Superlega.

Superlega: le posizioni dei club nel resto d’Europa

Uscendo dall’Italia, sono arrivati comunicati contro la Superlega da diversi top club europei, tra cui Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester United, Atletico Madrid, Siviglia, Valencia, Real Sociedad, Paris Saint Germain e Monaco. Le squadre spagnole, a eccezione di Real Madrid e Barcellona, scenderanno inoltre in campo nelle partite di questi giorni con una maglietta con scritto “Guadagnatelo sul campo”, riferito alla qualificazione alle coppe internazionali.

In Inghilterra i tifosi, che con le loro proteste avevano avuto un ruolo importante nella decisione dei club inglesi di fare un passo indietro due anni e mezzo fa, hanno ribadito la loro contrarierà alla Superlega. Il governo inglese (la Grande Bretagna, lo ricordiamo, in seguito alla Brexit non fa più parte dell’Unione Europea) ha inoltre annunciato di essere al lavoro per una legge che impedisca ai proprio club di unirsi alla Superlega.