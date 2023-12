Il ragazzo ha avuto un passato nelle giovanili del Toro: non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo il trasporto in ospedale

Notizie drammatiche arrivano da Palermo. Rosolino Celesia, ragazzo di 22 anni che aveva giocato nelle giovanili del Toro, è morto in seguito a una sparatoria in una discoteca. Inutile il trasporto in ospedale, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Al dolore della famiglia e dei suoi conoscenti si è aggiunto anche il cordoglio del Torino, che sul proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile –, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Celesia per la scomparsa di Rosolino Celesia, ex calciatore del settore giovanile granata.

Ai suoi cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata”.