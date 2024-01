Paura e malore per Gigi Riva: la bandiera del Cagliari, adesso presidente onorario, è ricoverato in ospedale in Sardegna

Paura per Gigi Riva, bandiera del Cagliari. Riva, che adesso è presidente onorario del Cagliari, ha 79 anni. Dopo un malore avuto in casa, adesso si trova ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Condizioni non gravi, ma potrebbe essere necessario un intervento al cuore.