Sulla rete di Cairo è stata cambiata la programmazione di oggi, martedì 17 gennaio, a causa di uno sciopero dei lavoratori

Sicuramente molti telespettatori si saranno accorti che oggi, martedì 17 gennaio, la programmazione di La7 è stata completamente stravolta e già a partire dal mattino non sono andate in onda le consuete trasmissioni. Il motivo è uno sciopero da parte dei lavoratori (non giornalisti) che era stato indetto venerdì 13 gennaio, ma che alla fine è slittato alla giornata di oggi. A rendere note le ragioni dello sciopero è stato un comunicato pubblicato dalla Rappresentanza Sindacale di La7 che chiede alla rete di proprietà del presidente del Toro Urbano Cairo un miglioramento delle condizioni di lavoro da parte dei dipendenti. Tra i cambiamenti richiesti ci sono: “maggiore flessibilità oraria”, “riconoscimenti professionali”, “un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno passato” e “lo smart working”. Tutte le richieste fatte sono ritenute davvero molto importanti per poter ambire a una crescita del palinsesto. Già in occasione della proclamazione dello sciopero del 13 gennaio era arrivata ai colleghi la solidarietà da parte dei giornalisti di La7.