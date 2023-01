Il Corriere della Sera ha pubblicato in esclusiva la famosa “carta di Ronaldo”. Il documento è firmato da Paratici e non dal portoghese

Il Corriere della Sera ha reso pubblica la famosa “Carta di Ronaldo”, il documento che era stato ritrovato dalla guardia di finanza nello studio dell’avvocato Federico Restano il 23 marzo 2022, nel corso della seconda perquisizione nell’ambito dell’inchiesta che riguarda la Juventus. La lettera, che come disse in un’intercettazione il legale del club bianconero Cesare Gabasio “teoricamente non deve esistere”, è un accordo per il pagamento posticipato di 19,6 milioni di euro come debito residuo che la Juve aveva maturato con il giocatore portoghese prima del suo trasferimento al Manchester United. Un debito che secondo gli inquirenti non sarebbe mai stato iscritto a bilancio e che se confermato metterebbe in grossi guai il club bianconero. La carta per gli inquirenti scaturisce dalla manovra stipendi relativa alla stagione 2020/2021, con la presunta rinuncia fittizia dei pagamenti mensili da parte di alcuni giocatori. Infine, è doveroso precisare che la lettera non porta la firma di Cristiano Ronaldo, mentre c’è quella dell’ex ds della Juve Fabio Paratici. Questo dettaglio è davvero molto importante e potrebbe spostare gli equilibri all’ interno del dibattimento.