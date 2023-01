La Procura aveva chiesto 9 punti di penalizzazione, la Corte d’Appello va oltre e ne infligge addirittura 15

Arriva la sentenza della Corte federale d’Appello sul caso plusvalenze: la Juventus è punita con 15 punti di penalizzazione. La richiesta della Procura Federale era stato di 9 punti di penalizzazione la Corte d’Appello è andata oltre le richieste affliggendo una pena più severa. Per quanto riguarda i dirigenti: squalifica di 2 anni e mezzo per Paratici, 2 anni per Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved. Gli altri otto club sotto indagine sono stati assolti. La partita non è però ancora finita, la Juventus presenterà infatti ricorso al Collegio di garanzia del Coni.