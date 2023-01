Dopo la condanna per l’inchiesta Prisma, non si ferma la Corte d’Appello federale, che prosegue con altre indagini sui bianconeri

Sta piovendo sul bagnato in casa Juventus. Dopo la pesante sentenza della Corte d’Appello per l’inchiesta Prisma, con la penalizzazione di 15 punti in classifica che ha portato i bianconeri al decimo posto, rischiano ora di arrivare nuove sanzioni. Le plusvalenze sono infatti solo la punta dell’iceberg. Le intercettazioni su Paratici hanno infatti fatto emergere altri pezzi del puzzle: prima fra tutti la manovra stipendi, che potrebbe portare ad altri punti di penalità. C’è poi la questione del Fair Play finanziario con la Uefa che potrebbe escludere i bianconeri dalle Coppe Europee.

Juve, si attendono le motivazioni della Corte d’Appello

Nel frattempo, si attende di capire ciò che ha spinto la Corte d’Appello a procedere in poche ore con l’emissione della sentenza. Dal ricorso della Procura accolto alla riapertura del processo, finendo con il verdetto: rapidi e dolorosi, soprattutto perchè ad essere colpita è stata solo la Juventus. Nei prossimi giorni verrano rese note le motivazioni di questo iter e del risultato, probabilmente sopraggiunti grazie al supporto di prove come intercettazioni. La Juventus sta ora preparando il propri ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che al massimo può annullare la sentenza per un vizio di forma. Il passo successivo è il ricorso al Tar del Lazio.