La Superlega torna e riparte con un nuovo progetto, questa volta presentato dalla società A22 Sports Management

Torna la Superlega, ma questa volta in modo diverso. L’amministratore delegato di A22 Sports Management (società europea per lo sviluppo commerciale dello sport) Bernd Reichart, si è confrontato ed è arrivato alla conclusione che il futuro del calcio europeo è in pericolo. Ecco quindi un nuovo progetto, fondato su 10 principi. Questo nuovo campionato sarebbe formato da più divisioni, con un totale di 60/80 squadre. La qualificazione è aperta, basata sui risultati nazionali, con promozioni e retrocessioni. La nuova Superlega garantirebbe ai club che ne fanno parte un minimo di 14 partite europee stagionali. Questo porterebbe, secondo chi ha studiato il modello, a maggiori introiti e ad una migliore esperienza per i tifosi. La meritocrazia e la sostenibillità diventano fondamentali in questo nuovo progetto.

Superlega: il decalogo del torneo

Il decalogo della nuova Superlega è il seguente:

Competizioni su base ampia e meritocratica Tornei nazionali, la base del calcio Migliorare la competitività con risorse stabili e sostenibili La salute dei giocatori deve essere al centro del gioco Competizioni gestite dai club con regole di sostenibilità finanziaria trasparenti e applicate adeguatamente La migliore competizione calcistica al mondo Miglioramento dell’esperienza dei tifosi Sviluppare e finanziare il calcio femminile Un aumento significativo della solidarietà Rispetto del diritto e dei valori dell’Unione europea