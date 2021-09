Il Collegio del Coni dovrà pronunciarsi in merito al caso tamponi legato alla Lazio, i biancocelesti rischiano una sanzione economica

Nella giornata di martedì 7 settembre il Collegio di Garanzia del Coni si ritroverà per discutere del caso tamponi legato alla Lazio. Si dovranno valutare i ricorsi che sono stati presentati dal presidente Claudio Lotito, contro i 12 mesi di inibizione, dalla Lazio contro la multa di 200 mila euro e dai medici biancocelesti, anche loro contro l’inibizione di 12 mesi. Se domani per il numero 1 della Lazio dovesse venire confermata la squalifica significa che dovrà lasciare l’incarico come consigliere della Figc.