Il calcio si ferma anche in Francia e Inghilterra. Stop in Germania ma da lunedì - Toro.it

In Premier League oltre al tecnico dell’Arsenal, Arteta, sono risultati positivi al Coronavirus anche dei calciatori di Chelsea e Everton

Alla lista dei campionato sospesi a causa del Coronavirus si sono ufficialmente aggiunti anche la Premier League inglese e la Ligue 1 francese. Solamente in Inghilterra era arrivato l’ok da parte del governo a proseguire il campionato con addirittura gli stadi aperti ai tifosi: in serata è però arrivata la notizia della positività al Coronavirus del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, questa mattina sono inoltre risultati positivi anche l’attaccante del Chelsea, Callum Hudson-Odor, e un calciatore dell’Everton. Da qui la decisione di fermare il calcio.

Coronavirus: i campionati sospesi

Dalla prossima settimana anche la Budensliga in Germania dovrebbe fermarsi: la DFL tedesca ha infatti stabilito che nell’assemblea in programma lunedì prossimo proporrà lo stop alle partite, nel weekend, però, si giocherà regolarmente. Nelle scorse ore era invece arrivato lo stop ai campionati in Spagna, Portogallo e Olanda: la prima nazione europea a fermare il calcio era stata la Svizzera, poi l’Italia.