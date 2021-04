A causa dei problemi tecnici riscontrati durante Inter-Cagliari, la piattaforma streaming DAZN regala un mese gratuito ai suoi abbonati

Uno scivolone non da poco quello che ha visto protagonista DAZN subito dopo aver chiuso gli accordi per i diritti TV del prossimo triennio (2021-2024). Il servizio di streaming ha infatti riscontrato alcuni problemi tecnici che hanno impedito al pubblico da casa di vedere Inter-Cagliari nell’ultima giornata di Serie A. Per farsi perdonare, DAZN ha scelto di offrire un mese di servizio gratis agli abbonati attraverso una mail inoltrata a chi ha già effettuato la sottoscrizione. Seguendo le istruzioni, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al termine della scadenza del mese corrente.