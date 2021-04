Le dichiarazioni dell’avvocato del Torino Eduardo Chiacchio in merito al caso Lazio ed al ricorso portato avanti dai biancocelesti

Lazio-Torino si sta trasformando in un incubo senza fine. La prima vittoria in tribunale da parte dei granata dopo il ricorso effettuato dalle Aquile non è stata sufficiente a fermare i biancocelesti, che sono passati al grado d’appello successivo che è anche l’ultimo disponibile. Lotito ha infatti depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. L’avvocato granata Eduardo Chiacchio è tornato quindi a parlare della vicenda: “Il terzo grado di giudizio si poteva evitare per non condizionare il calendario nella fase finale. La Lazio ha ritenuto giusto fare ricorso e noi contesteremo le loro richieste. Saremo pronti a contestare ogni affermazione della controparte. Nella giustizia in genere bisogna essere molto attenti“. Queste le parole dell’avvocato ai micrfoni di Radio Punto Nuovo.

L’avv. Chiacchio: “Spero che si confermi l’innocenza del Torino”

Sempre Chiacchio: “Ormai gli interventi delle ASL sono sempre più frequenti e decisivi. Juve-Napoli resta un precedente importante ed i principi applicati in quel caso possono essere utilizzabili. Ci sono particolari un po’ diversi, ma la sostanza comunque non cambia. Anche Lazio-Torino si deve giocare. Queste questioni hanno messo in discussione alcuni atteggiamenti del Toro. Mi auguro che quanto prima possa concludersi questo caso, difficile perché è giurisprudenza nuova, con vicende intricate e peculiari legate al Covid. Spero che si confermi l’innocenza del club granata. Il professore Sandulli (qui c’è il profilo del giudice della Corte Sportiva d’Appello, ndr) è uno dei migliori giudici sportivi, il più equilibrato“.